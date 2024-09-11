«Казанские исторические концерты» откроются посвящением Шамилю Шарифуллину

Фото: © Айгуль Окутан

В пятницу, 13 сентября, стартует проект «Казанские исторические концерты». Первый вечер цикла будет посвящен 75-летию со дня рождения татарского композитора Шамиля Шарифуллина (1949–2007). Автором и художественным руководителем проекта является Гузель Абульханова, сообщают организаторы.

Проект предусматривает проведение серии концертов, посвященных лучшим страницам казанского, российского и мирового искусства. Инициатива нацелена на воплощение нового культурного бренда столицы Татарстана.

Выдающийся композитор Шамиль Шарифуллин был самобытным инноватором в музыкальном искусстве. Еще в середине 1970-х годов он произвел ошеломляющий эффект хоровым концертом «Мунаджаты» для хора a capella. Таким образом он стал создателем жанра хорового концерта и концерта для оркестра в татарской музыке. 13 сентября 2024 года композитору могло бы исполниться 75 лет.

Фото: © Карим Хан

На вечере публика увидит мастер-класс и концерт с участием профессора Лояньского университета (Китай), лауреата международных конкурсов, официального члена жюри международного конкурса «Триумф», заслуженного артиста РТ Альберта Сайфуллина. Прозвучат произведения Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и самого Шамиля Шарифуллина.

Альберт Сайфуллин — яркий и харизматичный российский музыкант и педагог, выпускник Казанской консерватории, Венской высшей школы музыки и исполнительских искусств (1995) и Высшей школы искусств в Граце (1997). Официальный представитель в КНР фирмы роялей «Балиндамм».

В рамках вечера также будет представлен портрет Шамиля Шарифуллина и состоится выставка работ члена Союза художников России Альберта Саттарова.