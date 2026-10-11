Казанские футболисты взяли золото Юношеской футбольной лиги

Фото: Комитет физической культуры и спорта исполкома Казани

Команда «Казань», состоящая из игроков 2009 года рождения, стала чемпионом Юношеской футбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Финальный поединок ЮФЛ состоялся в Санкт-Петербурге. Казанцы сыграли с командой «Кировец-Восхождение», причем победу им принес мяч, забитый в добавленное время.

Состязания Юношеской футбольной лиги проходят под эгидой Российского футбольного союза. Она является самым престижным турниром, объединяющим спортивные школы и академии страны.

До финального матча «Казань» провела 21 игру с командами дивизионов «Приволжье» и «Центр – Северо-Запад», уточнили в Комитете физической культуры и спорта исполкома города.

Наставником чемпионов является тренер Рустэм Канипов. Игроки занимаются в спортшколе Вахитовского района Казани. Кроме того, они представляют ФСО «Трудовые резервы».