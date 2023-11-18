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Казанские энергетики установят в Лисичанске высоковольтные столбы
Татарстан помогает Лисичанску в восстановлении сети энергоснабжения. Казанские энергетики установят на улицах города 122 высоковольтных железобетонных столба.
Работы ведут специалисты «Сетевой компании». Спецтехника для бурения земли, подъема и установки опор также прибыла в подшефный город из Татарстана.
В целях обеспечения безопасности перед началом работ проводится обследование прилегающих территорий саперами.
Работы по установке высоковольтных столбов и восстановлению сетей электроснабжения на запланированных участках собираются завершить в первой декаде декабря.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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