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Казанские энергетики восстановят электроснабжение в двух районах Лисичанска через неделю
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Казанские энергетики восстановят электроснабжение в двух районах Лисичанска через неделю.
Энергетики работают на территории с середины ноября. За это время установлены 122 железобетонных опоры и уже протянуто 3200 метров кабеля.
Работы планируют завершить к 15 декабря.
Благодаря казанским специалистам электричество появится в двух жилых районах Лисичанска.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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