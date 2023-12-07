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ЛНР и Татарстан 7 декабря 2023 13:38

Казанские энергетики восстановят электроснабжение в двух районах Лисичанска через неделю

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Казанские энергетики восстановят электроснабжение в двух районах Лисичанска через неделю.

Энергетики работают на территории с середины ноября. За это время установлены 122 железобетонных опоры и уже протянуто 3200 метров кабеля.

Фото: © «Татар-информ»

Работы планируют завершить к 15 декабря.

Фото: © «Татар-информ»

Благодаря казанским специалистам электричество появится в двух жилых районах Лисичанска.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан
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