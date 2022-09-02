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Ру Тат
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Экология
2 сентября 2022  17:11
Наталья Рыбакова

Казанские экологи выехали по жалобе на свалку тухлой капусты, но обнаружили кладбище

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Казанские экологи оперативно отреагировали на жалобу о новой свалке в поселке Дербышки, размещенную в системе «Народный контроль», но не нашли мусора в указанном месте. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«В сообщении о свалке гнилой капусты не было точных координат. Инспекторы выехали на указанное в заявке место и обнаружили кладбище. Заявителю отправлено сообщение, чтобы он уточнил координаты свалки или указал свои контакты», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Дербышкинском лесу обнаружена новая свалка. На том самом месте, где весной был складирован строительный мусор, неизвестные выбросили гнилую капусту.

#несанкционированная свалка #народный контроль
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