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Казанские экологи пресекли незаконную засыпку оврага отходами
Экологам Татарстана поступило сообщение о засыпке оврага в поселке Алтан Приволжского района Казани. Они выехали на место и задержали спецтехнику и нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.
«Во время обследования территории инспекторы обнаружили спецтехнику, при помощи которой нарушители засыпали овраг отходами грунта. Участники оперативного выезда остановили несанкционированные работы, а специалисты лаборатории взяли пробы почвы, чтобы определить содержание в них загрязняющих веществ», —рассказали в пресс-службе.
Общая площадь засыпки составила 25 кв. метров. Сейчас экологи определяют владельцев спецтехники, а также собственника земельных участков. В их адрес будут направлены требования о ликвидации несанкционированной свалки.
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