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Ру Тат
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Экология
26 августа 2022  22:40
Наталья Рыбакова

Экологи обнаружили превышение ПДК сероводорода в Казани у полигона ТКО

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По многочисленным жалобам жителей казанского поселка Осиново экологи взяли пробы атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Помимо работников министерства, в проверке приняли участие сотрудники Волжско-Камского управления Росприроднадзора. «На момент обследования участков превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено как в поселке Осиново, так и в зоне влияния промышленных объектов», — пояснили специалисты.

Однако неподалеку от полигона ТКО на улице Химическая в Казани, а также в районе газовых факелов, эксплуатируемых ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «УЭТП-НКНХ», в атмосферном воздухе выявлено повышенное содержание сероводорода. Это вещество отличает характерный неприятный запах.

Соответствующие объекты подлежат федеральному экологическому надзору. Поэтому все результаты анализов перенаправлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по РТ для принятия дальнейших мер.

 

#превышение пдк
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