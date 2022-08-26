Экологи обнаружили превышение ПДК сероводорода в Казани у полигона ТКО

По многочисленным жалобам жителей казанского поселка Осиново экологи взяли пробы атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Помимо работников министерства, в проверке приняли участие сотрудники Волжско-Камского управления Росприроднадзора. «На момент обследования участков превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено как в поселке Осиново, так и в зоне влияния промышленных объектов», — пояснили специалисты.

Однако неподалеку от полигона ТКО на улице Химическая в Казани, а также в районе газовых факелов, эксплуатируемых ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «УЭТП-НКНХ», в атмосферном воздухе выявлено повышенное содержание сероводорода. Это вещество отличает характерный неприятный запах.

Соответствующие объекты подлежат федеральному экологическому надзору. Поэтому все результаты анализов перенаправлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по РТ для принятия дальнейших мер.