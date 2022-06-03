Казанские экоактивисты выйдут в праздник на субботник

Во Всемирный день охраны природы, который отмечается 5 июня, экологические активисты столицы Татарстана выйдут на субботник в Казанский питомник редких и краснокнижных растений. Об этом «Татар-информ» сообщил организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Питомник находится на живописном участке в 4 гектара возле поселка Торфяной на побережье Казанки. Мероприятие стартует в 11 часов утра. Добровольцы будут копать водоем либо примут участие в расчистке территории от мусора, которым питомник и прилегающий участки были засыпаны неизвестными злоумышленниками зимой», — рассказал он.

Любители экологии приглашаются на мероприятие вместе с детьми. В этот день планируются лекции и экскурсии, которые проведут основатель питомника редких видов, заведующий лабораторией, доцент кафедры КНИТУ-КХТИ, заместитель председателя республиканского совета Всероссийского общества охраны природы, руководитель кружка юннатов Сергей Мухачев и биолог Антон Бортяков.

В мероприятии примут участие школьники из кружка «Наука на ладони» при КНИТУ-КХТИ.