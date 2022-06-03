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Ру Тат
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Экология
3 июня 2022  20:00
Наталья Рыбакова

Казанские экоактивисты выйдут в праздник на субботник

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Во Всемирный день охраны природы, который отмечается 5 июня, экологические активисты столицы Татарстана выйдут на субботник в Казанский питомник редких и краснокнижных растений. Об этом «Татар-информ» сообщил организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Питомник находится на живописном участке в 4 гектара возле поселка Торфяной на побережье Казанки. Мероприятие стартует в 11 часов утра. Добровольцы будут копать водоем либо примут участие в расчистке территории от мусора, которым питомник и прилегающий участки были засыпаны неизвестными злоумышленниками зимой», — рассказал он.

Любители экологии приглашаются на мероприятие вместе с детьми. В этот день планируются лекции и экскурсии, которые проведут основатель питомника редких видов, заведующий лабораторией, доцент кафедры КНИТУ-КХТИ, заместитель председателя республиканского совета Всероссийского общества охраны природы, руководитель кружка юннатов Сергей Мухачев и биолог Антон Бортяков

В мероприятии примут участие школьники из кружка «Наука на ладони» при КНИТУ-КХТИ.

#экоакция #субботник
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