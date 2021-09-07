Казанские экоактивисты спасут от гибели на Лебяжьих озерах 300 корней касатика

Уникальная масштабная акция по пересадке ириса аировидного с высыхающего луга к кромке воды пройдет 12 сентября на Лебяжьих озерах в Казани. Об этом «Татар-информ» сообщил экоактивист Тимур Ескараев.

«Акция планируется 12 сентября на Лебяжьих озерах. Мы спасаем ирис аировидный (касатик) и пересадим его к озеру с высыхающего луга. Всего на неблагоприятном участке произрастает около 1000 корней рекомендованного к сохранению растения. За воскресенье планируется выкопать возле озера Сухое Лебяжье, перенести и высадить вдоль берега Светлое Лебяжье около 300 корней. 30 корней по предложению Комитета внешнего благоустройства Казани будет высажено на озере Чайковое в Ново-Савиновском районе», — сказал он.

Руководитель секции реинтродукции редких видов ВООП Сергей Мухачев считает, что на данном участке ирис обречен на вымирание в связи со снижением уровня грунтовых вод за последние годы. Экоакции присвоено рабочее название «Операция касатик». Она проходит по инициативе Всероссийского общества охраны природы и при поддержке мэрии Казани. Спасение популяции ирисов послужит целям сохранения биоразнообразия и поспособствует скорейшей реабилитации и восстановлению биотопов Лебяжьих озер, которое может произойти приблизительно через 10 лет, считают организаторы.

«Стать участником акции может любой желающий, записавшись по телефону 8(904)761-42-25. Планируем собрать 30 волонтеров. Если бы набрали 100 человек, то смогли бы пересадить все 1000 корней. Вся проблема в удаленности этого места, куда пешком от остановки нужно пройти 2,6 км. Мэрия обещала помочь с автобусом», — отметил Ескараев.

Для участников первой «Операции касатик» будет организован трансфер и горячее питание. Аналогичные операции планируется провести весной 2022 года.