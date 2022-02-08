Казанские экоактивисты соорудят три новые климаткамеры для краснокнижного касатика

Три новые климатические камеры для выращивания краснокнижного растения — ириса сибирского — планируют смастерить своими руками казанские любители экологии. Для закупки необходимых деталей они подали заявку на грант. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил экоактивист Тимур Ескараев.

«Для нового питомника редких видов растений, открывшегося в прошлом году в Казани, необходимы три новые климатические камеры. Мы изготовим их сами, для закупки деталей уже подали заявку на грант. Две такие камеры стоят в лаборатории КНИТУ, планируем еще три поставить в вагончик в питомнике редких видов растений. Сначала закажем детали, потом соберем их и привезем на место. В камерах будет установлена система термоконтроля, автоматического подогрева и подсветки, которые включаются при помощи датчиков. В них выращиваем ирис сибирский. Это краснокнижное растение, которое потом рассаживаем на территории Русско-Немецкой Швейцарии и Большом острове», — сказал он.

Новый питомник редких видов растений создан в Казани по инициативе заведующего лабораторией КНИТУ (КХТИ), руководителя секции редких видов растений республиканского совета Общества охраны природы Сергея Мухачева. Он находится неподалеку от поселка Торфяной. Это уникальный зеленый уголок, где казанские экоактивисты выращивают редкие растения. Первым «жителем» нового питомника стал в прошлом году касатик сибирский, занесенный в Красную книгу России.

«Возможно, сделаем теплицу снаружи, где будем выращивать ирис сибирский. Он там будет расти, и давать банк семян. Ирис сначала проращиваем в чашке Петри, потом пересаживаем из климатических камер в горшок и в грунт. На второй-третий год растения дадут семена», — отметил Ескараев.

Как пояснил Сергей Мухачев, выращиванием ириса сибирского он вместе со студентами КНИТУ и юннатами (участниками экокружка) занимается с 2017 года. Сначала молодые люди вместе с преподавателем делали на кафедре пробные посадки.

«Убедились, что касатик прижился, стал цвести. После этого создали в Казани питомник. В прошлом году высадили там около 600 корней. Мы продолжим сажать растение еще три года подряд, постепенно наращивая площади, чтобы получить семена растений», — добавил Мухачев.

Сначала студенты и экоактивисты выращивали краснокнижное растение в обычных балконных ящиках, а после их преподаватель соорудил специальные климаткамеры. В этом году активисты планируют сажать семена на месяц раньше, в конце февраля, чтобы потом высаживать саженцы в открытый грунт не в августе, а в начале июля. Тогда растение лучше вырастет за лето.