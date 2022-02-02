Казанские экоактивисты набирают добровольцев для учета «краснокнижников»

Набор волонтеров для учета редких видов растений в Казани объявили казанские экоактивисты. Учет «краснокнижников» планируется провести летом в Русско-Немецкой Швейцарии, на особо охраняемой природной территории «Савиново» и в других местах.

«Учет редких видов растений будет проведен на четырех участках — на территории Русско-Немецкой Швейцарии, на ООПТ „Савиново“, под поселком Торфяный и на острове Большом на Казанке. Будет произведен учет ужовника, дремлика, лесной орхидеи, смородины колосистой. Работу проведем в июне, волонтеров обучим заранее», — сообщил «Татар-информ» экоактивист ИА Тимур Ескараев.

Для работы планируется собрать добровольцев из числа студентов профильных вузов и просто любителей экологии. Волонтеры разделятся на четыре группы и будут работать в выходные дни. До лета запланировано несколько ознакомительных встреч.

Учет редких видов растений проводится в Казани на протяжении 19 последних лет под руководством заведующего лабораторией КНИТУ (КХТИ), руководителя секции редких видов растений республиканского совета Общества охраны природы Сергея Мухачева. Собранные данные будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам. Полученная информация станет подспорьем для сотрудников ведомства в дальнейшем при определении новых особо охраняемых территорий.