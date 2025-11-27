Казанские единороссы поздравили женщин с Днем матери и рассказали о новых мерах поддержки

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, состоялось в музее К. Васильева в Казани. Поздравления принимали многодетные матери, женщины и жены участников СВО, а также серебряные волонтеры – активисты Казанского отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба партии.

В числе участников были депутат Госдумы Максим Топилин и исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии, депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова.

На концерт пригласили женщин, которые потеряли своих сыновей. Юлия Сергеева рассказала, что ее сын Евгений, призванный в разведывательную роту под командованием полка 1234, погиб 13 апреля 2024 года на Сватово-Купянском и Кременном направлениях.

Она отметила, что Евгений был награжден орденом Мужества и рядом других наград посмертно. Мать другого участника СВО, Кирилла Кислова, сообщила, что ее сын получил тяжелые ранения 17 января 2024 года и умер 3 февраля в Санкт-Петербургской военной медакадемии; он также был посмертно удостоен ордена Мужества.

Мероприятие посетили и многодетные матери. Например, Марьям Китаева воспитывает семерых детей, проживает в Казани и ведет клуб для женщин в микрорайоне «Салават күпере».

Танзиля Ракова в своем выступлении подчеркнула важность материнства для общества, отметив, что каждая мама вносит значительный вклад в воспитание детей и развитие общества в целом.

Максим Топилин рассказал о мерах поддержки матерей. Он пояснил, что с 1 января 2026 года вступит в силу закон, предусматривающий ежегодную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, если доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека. Размер выплаты будет определяться как разница между уплаченным НДФЛ и суммой налога по ставке 6%.

Парламентарий также напомнил о законах, обеспечивающих социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Он уточнил, что такие меры включают медицинскую помощь, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, льготы на жилье и коммунальные услуги, транспорт, доступ к учреждениям культуры и спорта, приоритет в профессиональном и дополнительном образовании.

Мать-героиня сможет выбирать необходимые льготы или получать ежемесячную денежную выплату в размере 72 403,79 рубля, которая будет ежегодно индексироваться.

Максим Топилин подчеркнул, что эти меры направлены на создание благоприятных условий для воспитания детей и поддержки материнства в России, что соответствует целям национального проекта «Семья».

В завершение каждой участнице был вручен подарок от Казанского местного отделения партии и депутата Казанской городской Думы Наиля Галеева.