Казанские дзюдоисты провели эстафеты «Тигры в снегу» в рамках проекта «Семья чемпионов»

Фото: Федерация дзюдо РТ

Команда дзюдо и самбо «Казанские тигры» провела традиционные январские эстафеты «Тигры в снегу» в рамках всероссийского проекта Федерации дзюдо России «Семья чемпионов». Вместе с юными дзюдоистами на старты вышли папы, мамы, бабушки, дедушки, сестры и братья.

В мероприятии приняли участие более сотни человек, и оно стало настоящим зимним семейным гуляньем. На спортивном поле провели совместную зарядку, поиграли в футбол и посоревновались в веселых зимних стартах: прыжках в мешках, наполнении ведер снегом на скорость, гонках на ватрушках-тюбингах. Также все желающие могли угоститься чаем из самовара, сладостями и блюдами узбекской кухни.

«Проект «Семья чемпионов» зародился 18 лет назад. Сегодня этот проект развивается клубами дзюдо в 23 регионах России и объединяет более тысячи семей. В основе «Семьи чемпионов» – система образования и воспитания. Экспертами проекта разработана программа совместного обучения основам дзюдо взрослых (родителей) и детей дошкольного и младшего школьного возраста, их совместных тренировок под руководством тренера дзюдо. В рамках проекта организуются массовые мероприятия и командные соревнования в формате фестивалей, праздников дзюдо и спортивных эстафет, где взрослые и дети принимают участие одной командой и соревнуются с командами из других семей», – рассказал журналисту «Татар-информа» главный тренер команды дзюдо и самбо «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.

Фото: Федерация дзюдо РТ.