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Строительство
13 апреля 2022  16:19

Казанские дорожники приступили к капремонту улицы Восход

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В Казани начался капитальный ремонт улицы Восход. Работы планируется закончить к третьей декаде июля, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Капремонт улицы Восход проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники планируют обновить асфальт на проезжей части участка улицы от пересечения с ул.Серова до железнодорожных путей.

Также они отремонтируют тротуары, нанесут разметку, поменяют световые опоры, установят дорожные знаки и проведут озеленение. Отдельно в плане указана организация регулируемого пешеходного перехода со светофором.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» стартовал в 2016 году, когда Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2018 году привести в нормативное состояние не менее половины дорожной сети крупных агломераций, а к 2025 году повысить этот показатель до 85%.

#дороги #нацпроекты #восход
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