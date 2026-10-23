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Культура 23 октября 2026 15:15

Казанские деятели культуры вошли в число лауреатов Доски почета РТ

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В галерее лауреатов Электронной доски почета Республики Татарстан представлены 5 323 жителя Казани, в том числе деятели культуры. Об этом сообщает Минкультуры Татарстана.

Среди лауреатов – директор – художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera, заслуженный деятель искусств РФ и РТ, народный артист Татарстана, кавалер орденов Дружбы и Дуслык Рустем Абязов.Также в список вошли заслуженный деятель искусств РТ и РФ, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев; заслуженный артист РТ, художественный руководитель и главный дирижер Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан Сергей Васильев.

Лауреатами стали заслуженная и народная артистка РТ Алина Шайгарданова и заслуженная артистка Татарстана, прима-балерина Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Аманда Гомес.

«Все достижения и успехи республики – заслуга многих поколений татарстанцев. Люди труда являются для всех нас образцом профессионализма, преданности своему делу, честного служения Отечеству», – отмечал Раис республики Рустам Минниханов.

Электронная доска почета Республики Татарстан учреждена указом Раиса Татарстана для общественного признания заслуг граждан, добившихся выдающихся результатов в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и других сферах деятельности, направленных на экономическое, социальное и культурное развитие республики.

#Электронная доска почета РТ #Минкультуры РТ
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