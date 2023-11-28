Казанские блогеры посмотрели, как работает испытательная пожарная лаборатория Татарстана

В Казани в «Испытательной пожарной лаборатории» судебно-экспертного учрежждения федеральной противопожарной службы прошел блог-тур для резидентов «Инсайт Люди», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Начальник лаборатории майор внутренней службы Айрат Гимадеев рассказал блогерам об истории учреждения и особенностях его работы, а подполковник внутренней службы Ильнур Шаяхметов поделился, чем конкретно занимаются сотрудники сектора.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Блогеры узнали, что сотрудники расследуют пожары, выезжая на места, где те произошли, определяют очаги возгорания, исследуют вещественные доказательства, изъятые с места пожара, после чего эксперты выдают заключения.

Блогеры с интересом следили за процессом вскрытия пакета с вещественными доказательствами с места пожара. А внутри оказались два маленьких кусочка провода со следами режима аварийной работы. Теперь старшему эксперту ССЭ ИПЛ Андрею Шишлову предстояло определить, что же стало причиной пожара – короткое замыкание, перегрузка или большие переходные сопротивления.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Специалисты работают на специальных установках: ультразвуковой дефектоскоп УТ-1, «Орион 1М», хроматограф «Кристалл 5000.2», металлографический микроскоп с системой компьютерной обработки данных «Метам РВ-21», спектрофлуориметр «Флюорат-02 панорама», ИК-Фурье спектрометр «ФСМ 1201».

Блогерам показали один из часто используемых мобильных приборов, который позволяет оперативно проводить исследование газо-воздушной среды в очаге пожара, – это фотоинизационный детектор «АНТ-3М», а также как проводится исследовательская работа на таких установках как шахтная печь.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Мы сегодня очень много узнали, даже если взять стройматериалы. Я бы никогда не подумала, что прежде, чем попасть на полки магазинов, они проходят испытания через лабораторию», – поделилась впечатлениями о работе экспертов ИПЛ креативный продюсер продюсерского центра «Инсайт Люди» в Казани Регина Хусаинова.