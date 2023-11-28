Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанские блогеры посмотрели, как работает испытательная пожарная лаборатория Татарстана
В Казани в «Испытательной пожарной лаборатории» судебно-экспертного учрежждения федеральной противопожарной службы прошел блог-тур для резидентов «Инсайт Люди», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Начальник лаборатории майор внутренней службы Айрат Гимадеев рассказал блогерам об истории учреждения и особенностях его работы, а подполковник внутренней службы Ильнур Шаяхметов поделился, чем конкретно занимаются сотрудники сектора.
Блогеры узнали, что сотрудники расследуют пожары, выезжая на места, где те произошли, определяют очаги возгорания, исследуют вещественные доказательства, изъятые с места пожара, после чего эксперты выдают заключения.
Блогеры с интересом следили за процессом вскрытия пакета с вещественными доказательствами с места пожара. А внутри оказались два маленьких кусочка провода со следами режима аварийной работы. Теперь старшему эксперту ССЭ ИПЛ Андрею Шишлову предстояло определить, что же стало причиной пожара – короткое замыкание, перегрузка или большие переходные сопротивления.
Специалисты работают на специальных установках: ультразвуковой дефектоскоп УТ-1, «Орион 1М», хроматограф «Кристалл 5000.2», металлографический микроскоп с системой компьютерной обработки данных «Метам РВ-21», спектрофлуориметр «Флюорат-02 панорама», ИК-Фурье спектрометр «ФСМ 1201».
Блогерам показали один из часто используемых мобильных приборов, который позволяет оперативно проводить исследование газо-воздушной среды в очаге пожара, – это фотоинизационный детектор «АНТ-3М», а также как проводится исследовательская работа на таких установках как шахтная печь.
«Мы сегодня очень много узнали, даже если взять стройматериалы. Я бы никогда не подумала, что прежде, чем попасть на полки магазинов, они проходят испытания через лабораторию», – поделилась впечатлениями о работе экспертов ИПЛ креативный продюсер продюсерского центра «Инсайт Люди» в Казани Регина Хусаинова.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников