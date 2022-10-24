Суд выслушал последнее слово по делу об аферах с металлодетекторами в казанских школах

Сегодня Вахитовский районный суд выслушал последние слова казанских бизнесменов Фаниса Юсупова и Анвара Мурсюкаева. Их обвиняют в том, что они обманывали несколько казанских школ с поставками металлодетекторов, всего в деле 6 эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Юсупова обвиняют по четырем эпизодам афер с общим ущербом в 27 млн рублей. Два преступления, по версии следствия, он совершил вместе с Мурсюкаевым. Последнего же обвиняют в мошенническом хищении средств вместе с Юсуповым по двум поставкам металлодетекторов на общую сумму в 10 млн рублей. Вину оба не признают.

Подсудимые пришли на заседание со своими адвокатами и заранее бережно распечатанными листочками с речами. Между собой они не разговаривали и не здоровались. Суд предложил им самим определиться с очередностью выступлений. Инициативу проявил Мурсюкаев.

«Я никого не обманывал, умысла такого не было. Я хотел заработать честным путем. После поставки нашего оборудования, оно прошло много проверок и до сих пор используется в школах. Тридцать одна тысяча рублей – это закупочная цена производителя металлодетекторов. Чтобы поставить их, было потрачено много денег на логистику, налоги и прочее. Законом не запрещено зарабатывать и нигде не написано, что я должен был продавать металлодетекторы по закупочной стоимости. Прошу учесть, что у меня есть маленькие дети и больные, пожилые родители. У моей мамы, после смерти брата, быстро развивается Альцгеймер и я сейчас – единственный полностью дееспособный человек в семье», – рассказал подсудимый Анвар Мурсюкаев.

Анвар Мурсюкаев выступает с речью Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следом свое последнее слово высказал Юсупов. Прежде чем начать свою речь, он язвительно высказался в сторону журналиста «Татар-информа», которому не хватило сидячего места в зале.

«Вот видите, вам тут не место», – буркнул экс-бизнесмен Фанис Юсупов, а потом показательно повернулся к представителю СМИ спиной.

Потом Юсупов продолжил речь, настаивая на том, что он всегда был честным предпринимателем и своей вины в этом деле не видит и не признает.

«Я много лет занимаюсь предпринимательской деятельностью и привык всегда выполнять свои обязательства. Я добросовестно выполнил свою часть договора и поставил хорошее и качественное оборудование. Металлодетекторы исправно работают и по ним нет нареканий. Я никого не обманывал. Прошу суд принять верное решение и оправдать меня по всем эпизодам», – заявил подсудимый Фанис Юсупов.

Фанис Юсупов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, в 2016 году Управление образования Казани решило закупить для школ арочные и ручные металлодетектеры, заключив прямые договоры поставки. В качестве поставщика были выбраны компании Юсупова и Марсюкаева. Обвиняемые подготовили для школ договоры, без указания марок и моделей металлодетекторов, поскольку изначально планировали поставить им более дешевое оборудование.

В результате злоумышленниками были поставлены металлодетекторы, не соответствовавшие техническим характеристикам и ценам, указанным в договорах, что привело к нецелевой трате и хищению денежных средств, которые в дальнейшем были обналичены через юридических и физических лиц.

Гособвинитель запрашивал Мурсюкаеву 6,5 лет лишения свободы, а Юсупову 7 лет. На следующем заседании ожидается приговор.