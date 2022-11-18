Казанские бабушки отдали мошенникам около двух миллионов рублей

Семь пожилых жительниц Казани стали жертвами телефонных мошенников. Так, одной из них позвонил незнакомец и сообщил, что ее дочь стала участницей ДТП. Поверив в это, женщина под руководством афериста собрала все деньги в доме и передала их подъехавшему курьеру. Самой дочери женщина решила позвонить только после того, как передала деньги, – как выяснилось, никакого ДТП не произошло.

Еще одна пожилая жительница города отдала за «спасение» внучки 150 тысяч рублей. Общий причиненный ущерб всем семи пенсионеркам составил около двух миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают: чтобы не стать жертвой аферистов, ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои личные или банковские данные, не переводите деньги на неизвестные счета, а также перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц.