Казанские автоинспекторы за день оштрафовали 57 водителей за чересчур темную тонировку

Сегодня в Казани сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на водителей, на машинах которых чересчур темная тонировка. Напомним, что в соответствии с техрегламентом светопропускание лобового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%.

Сегодня за время проверки автоинспекторы составили 64 протокола, из них 57 – за несоответствующую тонировку. За подобное нарушение водителя штрафуют на 500 рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД потребуют снять тонировку стекол, в противном случае штраф за повторное нарушение возрастёт от двух до четырёх тысяч рублей. Нарушителя также может ждать арест на 15 суток, либо обязательные работы за повторное нарушение.

Госавтоинспекция Казани призывает всех водителей соблюдать ПДД и привести свой автомобиль в соответствие с техрегламентом, ведь от этого может зависеть не только ваша жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.