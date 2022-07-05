news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
5 июля 2022  19:37
Павел Климчак

Казанские автоинспекторы за день оштрафовали 57 водителей за чересчур темную тонировку

news_top_970_100

Сегодня в Казани сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на водителей, на машинах которых чересчур темная тонировка. Напомним, что в соответствии с техрегламентом светопропускание лобового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%.

Сегодня за время проверки автоинспекторы составили 64 протокола, из них 57 – за несоответствующую тонировку. За подобное нарушение водителя штрафуют на 500 рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД потребуют снять тонировку стекол, в противном случае штраф за повторное нарушение возрастёт от двух до четырёх тысяч рублей. Нарушителя также может ждать арест на 15 суток, либо обязательные работы за повторное нарушение.

Госавтоинспекция Казани призывает всех водителей соблюдать ПДД и привести свой автомобиль в соответствие с техрегламентом, ведь от этого может зависеть не только ваша жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.

#гибдд #штрафы за тонировку
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100