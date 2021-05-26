Казанские автоинспекторы устроят облаву на водителей, не включающих поворотники

Сотрудники ГИБДД устроят облаву в Казани на водителей, которые не включают поворотники. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Рейд пройдет в Казани в четверг, 26 мая, с половины девятого утра до трех часов дня.

ГИБДД напоминает водителям, что по правилам поворотники необходимо использовать перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой. Если же поворотники неисправны, то водитель должен подать сигнал рукой. За нарушение этого правила предусматривается штраф от 500 рублей.

Госавтоинспекция Казани призывает всех водителей быть предельно внимательными на дороге, а также соблюдать ПДД.