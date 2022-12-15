Казанские автобусы «заговорят» голосами школьников, бухгалтера, диджея и киноактера

В столице РТ подвели итоги акции «Стань новогодним голосом в казанском автобусе». Ассоциация АТП РТ выбрала 23 финалистов, голоса которых с сегодняшнего дня поздравляют казанцев в автобусах маршрутов №45 и 46.

Конкурс проводился с 16 ноября по 1 декабря. Присоединиться к нему мог любой житель Казани, приславший свой вариант поздравления Ассоциации.

Среди победителей оказалось множество школьников, инженеры, финансовый аналитик, бухгалтер, диджей, ведущая торжеств, спортсмен и киноактер, целая джазовая вокальная группа и конкурсант из Канады.

Поздравления будут звучать на татарском, русском, английском и китайском языках (идея принадлежит 9Г классу школы №9), в формате джазовой композиции и даже на мотив песни Виктора Цоя. А конкурсант из Канады Брайан Линч записал выступление на русском языке, исполнив для казанцев песню «В лесу родилась елочка».