Казанские автобусы развезут верующих во все районы города в пасхальную ночь

Казанские перевозчики организуют спецподачу общественного транспорта в ночь с 23 на 24 апреля. После пасхальных богослужений верующие смогут разъехаться во все районы города.

Автобусы будут поданы к 2:00 на остановку «Центральный стадион», сообщается на сайте мэрии Казани.

По данным Комитета казанского Исполкома по транспорту, от площади Тысячелетия автобусы будут следовать:

до жилого массива Дербышки в направлении Советского района;

до жилого массива Азино-1 (через Советскую площадь);

до остановки «10-й микрорайон»;

в Ново-Савиновский и Авиастроительный районы;

в Кировский район.

Остановки будут по требованию пассажиров.

Напомним, Пасха отмечается в ночь с субботы на воскресенье. Главная праздничная служба пройдет в соборе Казанской иконы Божией Матери. Проведет ее митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.