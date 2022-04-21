Казанские автобусы развезут верующих во все районы города в пасхальную ночь
Казанские перевозчики организуют спецподачу общественного транспорта в ночь с 23 на 24 апреля. После пасхальных богослужений верующие смогут разъехаться во все районы города.
Автобусы будут поданы к 2:00 на остановку «Центральный стадион», сообщается на сайте мэрии Казани.
По данным Комитета казанского Исполкома по транспорту, от площади Тысячелетия автобусы будут следовать:
- до жилого массива Дербышки в направлении Советского района;
- до жилого массива Азино-1 (через Советскую площадь);
- до остановки «10-й микрорайон»;
- в Ново-Савиновский и Авиастроительный районы;
- в Кировский район.
Остановки будут по требованию пассажиров.
Напомним, Пасха отмечается в ночь с субботы на воскресенье. Главная праздничная служба пройдет в соборе Казанской иконы Божией Матери. Проведет ее митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.