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Транспорт
21 апреля 2022  11:41

Казанские автобусы развезут верующих во все районы города в пасхальную ночь

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Казанские перевозчики организуют спецподачу общественного транспорта в ночь с 23 на 24 апреля. После пасхальных богослужений верующие смогут разъехаться во все районы города.

Автобусы будут поданы к 2:00 на остановку «Центральный стадион», сообщается на сайте мэрии Казани.

По данным Комитета казанского Исполкома по транспорту, от площади Тысячелетия автобусы будут следовать:

  • до жилого массива Дербышки в направлении Советского района;
  • до жилого массива Азино-1 (через Советскую площадь);
  • до остановки «10-й микрорайон»;
  • в Ново-Савиновский и Авиастроительный районы;
  • в Кировский район.

Остановки будут по требованию пассажиров.

Напомним, Пасха отмечается в ночь с субботы на воскресенье. Главная праздничная служба пройдет в соборе Казанской иконы Божией Матери. Проведет ее митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

#пасха #автобус #общественный транспорт
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