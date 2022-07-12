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Происшествия
12 июля 2022  15:57
Павел Климчак

Казанские автобусы продолжают выявлять нарушителей ПДД с помощью встроенной видеофиксации

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Казанские автобусы продолжают отслеживать нарушения ПДД с помощью приборов фото- и видеофиксации, которые установлены внутри салона общественного транспорта.

На сегодняшний день камеры фиксируют, как автомобили выезжают и останавливаются на автобусной полосе. В дальнейшем приборы также смогут выявлять машины, которые водители оставляют на остановках общественного транспорта. Об этом сообщают в республиканской Госавтоинспекции.

#камеры видеофиксации #автобусы #Казань
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