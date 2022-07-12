Казанские автобусы продолжают выявлять нарушителей ПДД с помощью встроенной видеофиксации

Казанские автобусы продолжают отслеживать нарушения ПДД с помощью приборов фото- и видеофиксации, которые установлены внутри салона общественного транспорта.

На сегодняшний день камеры фиксируют, как автомобили выезжают и останавливаются на автобусной полосе. В дальнейшем приборы также смогут выявлять машины, которые водители оставляют на остановках общественного транспорта. Об этом сообщают в республиканской Госавтоинспекции.