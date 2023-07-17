Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанские артисты соберут деньги для детей-инвалидов на концерте в КДК им. В.И. Ленина
18 июля в Казани пройдет благотворительный концерт в КДК им. Ленина. На сцену выйдут артисты и коллективы города — зрителей ожидает широкая программа, сообщают организаторы.
Все вырученные средства будут направлены региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота». С 2011 года она занимается созданием досуговых центров для детей-инвалидов, организацией занятий по искусству, нейрореабилитации и плаванию, проведением летних лагерей для детей-инвалидов, работой социального такси, которое бесплатно доставляет детей и родителей до центров реабилитации и медицинских организаций.
Как рассказала руководитель «Заботы» Надежда Титова, в этом году организация столкнулась с финансовыми трудностями. Основную из них — аренду помещения досугового центра «Мечта» — удалось решить. Однако под угрозой остается существование многих проектов фонда, в том числе «Социального такси».
Ожидается, что эту проблему поможет решить благотворительный концерт.
Его участниками станут заслуженный артист РТ Рустем Кутлубаев, Мария Ткачёва, Ринат Гилязов, Ильдар Сабирзянов, группы «РОМ-РАМ» и «Волга-Волга», ВИА «Хорошее настроение», РОД РТ «Молодые и успешные», фольклорный ансамбль «Коляда», инклюзивная творческая лаборатория детского центра «Экият». В фойе пройдет ярмарка ручных изделий, изготовленных детьми и родителями «Заботы».
Организатором мероприятия выступило казанское местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия». Начало запланировано на 16.00.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»