Казанские артисты соберут деньги для детей-инвалидов на концерте в ДК Ленина

Завтра, 18 июля, в ДК им. Ленина пройдет благотворительный концерт с участием артистов из Казани. Все деньги, собранные на мероприятии, будут перечислены в региональную общественную организацию родителей детей-инвалидов «Забота».

Начало концерта в 16:00. На сцену выйдут заслуженный артист РТ Рустем Кутлубаев, Мария Ткачева, Ринат Гилязов, Ильдар Сабирзянов, группы «РОМ-РАМ» и «Волга-Волга», ВИА «Хорошее настроение», РОД РТ «Молодые и успешные», фольклорный ансамбль «Коляда», инклюзивная творческая лаборатория детского центра «Экият». В фойе пройдет ярмарка ручных изделий, изготовленных детьми и родителями из «Заботы».

Организация «Забота» с 2011 года помогает семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Организация создала два досуговых центра для детей-инвалидов, где можно заниматься искусством, плаванием, там проводят занятия по нейрореабилитации, организуют летние лагеря. На средства организации работает социальное такси.

«В этом году мы столкнулись с нехваткой средств на оплату аренды помещения досугового центра "Мечта", куда ежедневно приходят семьи с детьми. Не хватает средств на оплату труда педагогов. Под угрозой закрытия проект "Социальное такси". Благодаря всем депутатам Государственного совета РТ, нашлись средства на оплату аренды помещения до конца этого года. Мы сохранили наш любимый дом. Но другие важные проекты остаются под угрозой. Очень хочется, чтобы благотворительный концерт, помог нам собрать нужные средства», – рассказывает руководитель «Заботы» Надежда Титова.