«Взойдут ли саженцы – неизвестно»: казанцы спасают лесные орхидеи и пойменные дубы

Субботник в Казанском питомнике редких и краснокнижных растений провели экоактивисты во Всемирный день охраны природы. Добровольцы убрали токсичный мусор, который появился здесь зимой после снежных свалок и поставил под угрозу выживание растущих здесь краснокнижников.

Субботник в Казанском питомнике редких и краснокнижных растений провели экоактивисты во Всемирный день охраны природы

Фото: kzn.ru

«Мы собрали десятки мешков мусора – в основном пластик, железо, бумага, стекло»

Казанский питомник редких и краснокнижных растений находится на живописном участке площадью 4 га возле поселка Торфяной на побережье Казанки. Здесь растут лесные орхидеи, саженцы пойменных дубов, ирисы. Генеральная уборка стартовала утром. Добровольцы выкопали водоем и собрали мусор, которым питомник и прилегающие участки были засыпаны неизвестными людьми еще зимой.

«Мы собрали десятки мешков мусора – в основном пластик, железо, бумага, стекло. Выкопали водоем, полили грядки ириса сибирского, 640 экземпляров которого высадили в прошлом году. Кроме того, собрали небольшую лодку для переправы на остров Торфяной, где в дальнейшем планируем провести учет краснокнижных растений», – рассказал организатор акции Тимур Ескараев.

Питомник для выращивания редких и реликтовых растений был создан прошлым летом в Казани по инициативе руководителя Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева. Данный проект уникален, поскольку не имеет аналогов в республике и, возможно, по всей России. Экоинициативу поддержала мэрия Казани. Однако не прошло и года, как редкие и исчезающие растения оказались под грудой мусора.

Питомник для выращивания редких и реликтовых растений был создан прошлым летом в Казани Фото: kzn.ru

«Завалили треть питомника зимой. Это был грязный снег и мусор. Снег, скорее всего, вывезли со стройки. Мы обнаружили на природной территории строительные отходы, бетонные блоки, канистры из-под горючих жидкостей», – рассказал Ескараев.

Пострадали лесные орхидеи и саженцы пойменных дубов

Снег и мусор неизвестные возили зимой на крупногабаритной технике. В результате пострадало множество деревьев, а также грядки, на которых росли краснокнижники.

«В грязном снеге содержались химреагенты, микропластик от шин и прочая грязь. Все это растаяло, впиталось в почву и поставило под угрозу популяцию краснокнижной лесной орхидеи, или пальчатокоренника мясо-красного. Всего на участке росло семь экземпляров редчайшего вида. Он ранее исчез на территории Русско-Немецкой Швейцарии из-за дорожных реагентов, которые попадали с моста “Миллениум”. Выживет растение или нет – пока непонятно», – пояснил собеседник агентства.

«Мы собрали десятки мешков мусора – в основном пластик, железо, бумага, стекло» Фото: kzn.ru

Еще два экземпляра лесной орхидеи ранее были обнаружены в роще на улице Гаврилова. Растения отличаются повышенной прихотливостью, для жизни и роста им необходимы полутень и глинистая почва.

«Кроме того, пострадали саженцы пойменных дубов. В прошлом году 320 желудей, собранных на острове Торфяном, были высажены на территории питомника. В дальнейшем мы хотели восстановить пойменные дубравы, рассадить деревья по территории Русско-Немецкой Швейцарии и в парке “Спортивный”. Взойдут ли саженцы – неизвестно», – добавил Ескараев.

Спикер отметил, что тяжелая техника повредила плодородный слой, буквально перепахав все колесами. Кроме того, были поломаны березы, сосны, ивы и облепиха. Виновные до сих пор не найдены. По подсчетам экологов, ущерб составляет как минимум 200 тыс. рублей.

Если свалка не будет убрана, дело передадут в суд

Согласно данным Минэкологии РТ, общий объем размещенного снега и отходов составил 3 тыс. кубометров, а площадь свалки – 16,6 тыс. квадратных метров. Правообладателем земельного участка является администрация Советского района. Экологи определили токсичность свалки.

«Загрязненный снег относится к четвертому классу опасности, и есть превышение хлорида, сульфата, нефтепродукта. В отношении администрации Советского района Казани составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. У администрации осталось несколько дней для ликвидации свалки. 26 июня истекает срок исполнения претензии. Если она не будет ликвидирована, документы будут переданы в суд», – отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Не дождавшись действий от администрации, экоактивисты решили расчистить питомник от мусора сами и уже провели три субботника. В дальнейшем работы по расчистке и облагораживанию территорий будут продолжены.

Летом в питомнике «поселятся» новые обитатели

Что еще этим летом будет сделано в Казанском питомнике редких видов? Добровольцы высадят здесь касатик аэровидный (ирис), рекомендуемый к сохранению. Кроме того, в августе планируется посадка ириса сибирского, занесенного в Красную книгу. До этого срока семена растений будут прорастать в климатических камерах на кафедре КНИТУ.

«Высадим пробную партию норичника теневого. Вообще у нас их 25, но это тестовая партия, которую нельзя угробить. Мы даже привезли для него из песчаную смесь с родников Русско-Немецкой Швейцарии», – добавил казанский экоактивист.

Снег и мусор неизвестные возили зимой на крупногабаритной технике. В результате пострадало множество деревьев, а также грядки, на которых росли краснокнижники Фото: kzn.ru

Кроме того, активисты из Волгограда прислали друзьям из Казани желуди пойменных дубов. Сначала казанцы их прорастят, а осенью саженцы также высадят на территории питомника.

«Мне прислали коробку со 120 желудями. Их полтора месяца нужно продержать в холодильнике, чтобы они «подумали», что наступила зима и пора прорастать», – сообщил Ескараев.

По его словам, питомник редких видов растений в скором времени «станет филиалом казанской школы юннатов», там ребята будут обучаться и проходить летнюю практику.

«Питомник станет не филиалом, а дополнительной базой для практики юннатов. Мы могли бы выделить им участок для проведения опытных работ», – объяснил Сергей Мухачев.

Краснокнижников будет охранять «живой забор»

Чтобы защитить редкие растения от новых нелегальных свалок мусора, здесь планируют поставить «живой забор». Неравнодушные к природе и экологии казанцы посадят липы вдоль дороги, которые загородят проезд непрошеным гостям на машинах.

По инициативе Сергея Мухачева активисты проведут исследование численности краснокнижных растений вдоль всей Казанки – от моста «Миллениум» до Голубых озер Фото: kzn.ru

«Это могут быть ивы, липы, березы. Вторым ярусом посадим кустарники. Саженцы выделит районная администрация, а посадить их помогут специалисты “Горводзеленхоза”. Чтобы оградить въезд в питомник, потребуется около 20 деревьев», – отметил собеседник «Татар-информа».

Компенсационные посадки при поддержке администрации Советского района Казани планируются осенью.

Кроме того, по инициативе Сергея Мухачева активисты проведут исследование численности краснокнижных растений вдоль всей Казанки – от моста «Миллениум» до Голубых озер. Основные работы пройдут с 10 по 20 июня. В них будут задействованы добровольцы и участники школьного кружка. Собранные данные будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам. Эта информация пригодится специалистам в дальнейшем, чтобы обосновать режимы охранных территорий, выделение парковых, природных и рекреационных зон.