Казанские активисты спасают краснокнижные растения в роще на Гаврилова

Казанские активисты занялись спасением краснокнижных растений, которые могут пострадать из-за жилой застройки в роще на улице Гаврилова, – любки двулистной и смородины колосистой. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня организатор акции Тимур Ескараев.

«В роще на Гаврилова растет пять экземпляров любки двулистной. В минувшие выходные пересадили часть растений на территорию Русско-Немецкой Швейцарии. Остальные пересадим в другую часть рощи на Гаврилова. Кроме того, пересаживаем иргу, рябину, грушовку, дремлик. В субботу работали не покладая рук 12 часов», – сказал он.

По словам организатора акции, застройщик готов оказать содействие в пересадке крупных молодых деревьев. Однако для пересадки кустарников и краснокнижных растений в роще на Гаврилова требуются добровольцы. Следующие акции запланированы на ближайшие выходные.