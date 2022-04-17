На следующей неделе казанские активисты первыми в России откроют серию субботников #СтопБорщевик. Об этом «Татар-информу» сообщил экоактивист Тимур Ескараев.

«Серия субботников откроется на следующей неделе, 24 апреля, в Казани по адресу: Бари Галеева, 16, время сбора – 11 утра. Субботник пройдет на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Это мероприятие откроет череду всероссийских акций #СтопБорщевик в этом году. Вслед за нами акции пройдут в Твери, Калининграде и других городах», – сказал он.

Организатор мероприятия отметил, что ожидается участие около 50 добровольцев. На субботник лучше приходить в закрытой одежде. С необходимым инструментом (лопатами и перчатками) поможет Комитет внешнего благоустройства Казани.

«Борщевик в этом году на территории Русско-Немецкой Швейцарии вылез рано. Бороться с ним лучше всего сейчас, пока он еще особо не разросся. Благодаря тому, что в прошлом году мы его регулярно выкапывали, увеличился ареал произрастания норичника теневого, занесенного в Красную книгу РТ. Редкое растение растет на природоохранной территории на двух пятачках», – отметил Ескараев.

В прошлом году в Казани прошло три крупных субботника по борьбе с борщевиком Сосновского. По числу участников столица Татарстана стала рекордсменом среди других городов. Всего на борьбу с вредоносным сорняком за лето вышли более 100 горожан.

В Казани для борьбы с борщевиком Сосновского используется новый инструмент. Его изобрел заведующий лабораторией КНИТУ Сергей Мухачев. Экоактивисты называют изобретение корневателем. Изобретение значительно облегчает корчевание корней борщевика. На ближайшем субботнике планируется задействовать несколько подобных «корневателей».

«Борщевик опасен тем, что быстро разрастается, вытесняя местные виды. Попадая на кожу человека, сок растения под воздействием солнечных лучей вызывает ожог», – предупредил Ескараев.

По традиции участники субботника разделятся на две группы. Кто-то будет выкапывать борщевик, а кто-то – собирать мусор. Выкопанные с корнем растения планируется закомпостировать в яме. Акция пройдет при поддержке мэрии Казани. В этом году аналогичные субботники активисты планируют провести вдоль берегов Казанки, на Голубых озерах в поселке Борисоглебское.