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Казанская журналистка попала в «черный» список «Миротворца»
Ведущую ГТРК «Татарстан» Гузель Зайнакову включили в список сайта Украины «Миротворец». Напомним, что данный ресурс содержит данные личностей, чья позиция противоречит официальным властям Киева.
Причина попадания в данный «черный список» — создание проекта «Голос Луганска» на ТВ. Отметим, что данная программа представляет из себя серию интервью с жителями региона, которые 8 лет жили под угрозой смерти: их место обстреливала западная Украина.
По мнению киевского режима, журналистка покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживала спецоперацию России на Украине. Еще корреспондент, по мнению украинских властей, был соучастником в «преступлениях российской власти против Украины и ее граждан».
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