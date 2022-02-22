Казанская ярмарка самозанятых соберет более 100 предпринимателей

Торговый центр KazanMall соберет более 100 самозанятых Татарстана на ярмарку, где они смогут продемонстрировать свою продукцию. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики республики Татарстан.

Посетители ярмарки смогут приобрести оригинальные подарки для себя и друзей от татарстанских производителей. Среди них будут изделия из кожи ручной работы, макраме, авторские и национальные украшения из натуральных камней, бисера и кожи, предметы интерьера и домашний декор из дерева, а также натуральная косметика, мыло, свечи, аксессуары для волос и сувениры.

Свои работы представят микропредприниматели со всего Татарстана. Ярмарка будет работать три дня с 25 по 27 февраля этого года с 10:00 до 22:00.