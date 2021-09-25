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25 сентября 2021  04:20
Дарья Сайфиева

Казанская художница представит «египетскую» серию картин в Москве

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28 сентября в Москве откроется выставка «Египет глазами русской художницы», на которой будут представлены работы художницы из Казани Полины Илюшкиной. Об этом сообщает Полномочное представительство РТ в РФ.

Выставка графических работ и живописи члена Союза художников РФ приурочена к Году гуманитарного сотрудничества Египта и России. Экспозиция включает в себя пейзажные полотна, жанровые сцены из жизни жителей Египта и портреты выдающихся египетских художников, написанные художницей в период с 2018 по 2021 год.

Отмечается, что мероприятие организовано совместно с Международным центром по изучению древнего Египта и Судана Российского государственного гуманитарного университета, филиалом Российской академии художеств в Казани и камерным оркестром «Ренессанс».

Полина Илюшкина – выпускница Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина. Регулярно участвует в арт-симпозиумах в Египте, международных пленэрах в Китае, Венгрии, Словакии, Египте и Индии, а также является членом Творческого союза художников России.

Жители Москвы и гости столицы смогут увидеть работы художницы до середины октября в здании Российского государственный гуманитарного университета (г. Москва ул. Никольская, д. 15)
 

#москва #Казань #Россия #египет #союз художников рф #художники татарстана
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