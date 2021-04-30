Казанская хоровая ассамблея завершилась концертом татарской хоровой музыки

Казанская хоровая ассамблея завершилась концертом XIX Фестиваля-конкурса татарской хоровой музыки. В этом году проект посвящен Году родных языков и народного единства.

В программе «Гузәл җирем — Татарстан!» («Моя прекрасная земля — Татарстан!») приняли участие хор студентов и оркестр Tatarica Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, хоровые коллективы Казанского музыкального колледжа имени Ильяса Аухадеева и детских музыкальных школ города.

На гала-концерте в Большом концертном зале имени Сайдашева состоялась премьера сочинения современного автора — «Җиңу язы» («Весна Победы») Альбины Яхиной на стихи Мусы Джалиля.

«"Җиңу язы"— это цикл произведений о войне на стихи Мусы Джалиля. Хор Piccolini ДМШ №4 под руководством Светланы Семеновой представил очень сильное исполнение. Сильное воздействие оказывает не только стройное хоровое звучание, но и использование элементов сценического движения и символического реквизита: платки белые в знак мира, цветы в знак победы. В этой трогательной композиции есть и русский, и татарский текст», — рассказала заведующая кафедрой музыкального театра консерватории Альфия Заппарова.



Она отметила, что исполнители готовили это сочинение еще к прошлому сезону, когда отмечалось 75-летие Победы, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести. На гала-концерте был исполнен лишь фрагмент.

На этом сюрпризы не закончились: в этот же вечер прозвучала еще одна премьера — Поэма для хора, ударных и органа «Тарих языла бүген» («История пишется сегодня») Лилии Тагировой на слова Гелюси Батталовой, в которой фортепианную партию исполнила сама автор. Композицию представил хор «Певуньи» ДМШ №8 под руководством Зитты Семеновой.

«Только тот, кто понимает историю своего народа, сохраняет традиции и сейчас пишет новую историю. Такова основная мысль этого мощного произведения», — считает Заппарова.



В этот вечер также прозвучала музыка Назиба Жиганова, Султана Габяши, Рустема Яхина, Анатолия Луппова, Резеды Ахияровой и других авторов. В особенности привлекли внимание четыре части из оратории «Кеше» («Человек») Мирсаида Яруллина и «Поэма памяти Мусы Джалиля» Рената Еникеева, которые достаточно редко можно услышать даже в Татарстане.

«Отдельно хочется сказать о произведениях Мирсаида Яруллина и Рената Еникеева — это сочинения на века, которые можно сравнить с полотнами Шостаковича и Свиридова. Сейчас нам очевидны все достоинства этой музыки, ее стиль и язык, драматургия, и по сей день актуальная поэзия», — уверена Заппарова.



В этом сезоне фестиваль приурочен к юбилеям выдающихся деятелей татарской культуры — 110-летию со дня рождения Назиба Жиганова, 100-летию Рустема Яхина, а также 135-летию Габдуллы Тукая и 115-летию Мусы Джалиля.

Трансляцию концерта можно посмотреть по ссылке.

Фото предоставлены пресс-службой консерватории