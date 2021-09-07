Казанская выставка стала лауреатом государственной премии «Инновация»

Главную национальную премию России в области современного искусства «Инновация-2021» получила казанская выставка «Прометей космического века», проходившая осенью прошлого года в Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана. Мероприятие было отмечено в номинации «Региональный проект».

Экспозиция «Прометей космического века» была посвящена творчеству знаменитого казанского художника, писателя и ученого Булата Галеева, который с коллективом «Прометей» занимался исследованиями и художественными опытами в сфере технологического искусства, а позже возглавлял Научно-исследовательский институт экспериментальной эстетики. Выставка показала огромное разнообразие междисциплинарных экспериментов, инсталляций, фильмов и архивных документов, связанных с темой, а также уделила особое внимание художественному контексту.

Кураторами проекта выступили Кирилл Светляков (Государственная Третьяковская галерея), Янина Пруденко (Открытый архив украинского медиаарта), Анастасия Максимова (фонд «Галеев-Прометей») и Дина Ахметова (ГМИИ РТ). Они выразили надежду, что признание на государственном уровне станет новым импульсом для сохранения наследия и развития галеевских идей, ведь интерес к медиаискусству – это тренд для молодых художников и отражение тех событий, что происходят в обществе.

Отметим, что за время существования конкурса представители культурных институций Татарстана еще не были номинированы на данную премию.