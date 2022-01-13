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Спорт
13 января 2022  14:26
Дамир Садриев

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова узнала соперницу по 1-му кругу Australian Open

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Вероника Кудерметова узнала свою соперницу по первому кругу открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди женщин. Жеребьевка основной сетки состоялась сегодня в Мельбурне.

Соперницей третьей ракетки России стала американка Клэр Лю — 94-я ракетка мира. Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова при жеребьевке оказалась в числе сеянных.

Сам турнир пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

#теннис #вероника кудерметова
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