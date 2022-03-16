Казанская теннисистка Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова одержала победу в 1/8 финала женского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе.

В четвертом раунде турнира WTA-1000 вторая ракетка России Кудерметова в напряженной борьбе в трех сетах обыграла 30 ракетку мира из Чехии Маркету Вондроушову со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут (рекорд турнира по продолжительности).

В 1/4 финала в Индиан-Уэллсе Кудерметова сразится с испанской теннисисткой, седьмой ракеткой мира, Паулой Бадосой. Игра состоится 17 марта в 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 24 место в мировом рейтинге WTA.