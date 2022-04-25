Казанская теннисистка Кудерметова в день рождения проиграла в финале турнира в Стамбуле

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова проиграла в финале турнира категории WTA-250 в Стамбуле.

В финальной встрече Кудерметова уступила соотечественнице Анастасии Потаповой со счётом 3:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Вероника записала на свой счет две подачи навылет, четыре ошибки на подаче и два брейка при шести брейк-пойнтах.

Стоит отметить, что накануне в день финала казанская теннисистка отпраздновала свой 25-й день рождения.

Напомним, в данный момент Кудерметова является третьей ракеткой России (25-е место в рейтинге WTA), уступая лишь Анастасии Павлюченковой (15-е место) и Дарье Касаткиной (23-е место).