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Спорт
25 апреля 2022  10:55
Дамир Садриев

Казанская теннисистка Кудерметова в день рождения проиграла в финале турнира в Стамбуле

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова проиграла в финале турнира категории WTA-250 в Стамбуле. 

В финальной встрече Кудерметова уступила соотечественнице Анастасии Потаповой со счётом 3:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Вероника записала на свой счет две подачи навылет, четыре ошибки на подаче и два брейка при шести брейк-пойнтах.

Стоит отметить, что накануне в день финала казанская теннисистка отпраздновала свой 25-й день рождения.

Напомним, в данный момент Кудерметова является третьей ракеткой России (25-е место в рейтинге WTA), уступая лишь Анастасии Павлюченковой (15-е место) и Дарье Касаткиной (23-е место).

#теннис #вероника кудерметова
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