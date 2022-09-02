Казанская теннисистка Кудерметова узнала соперницу по 1/16 финала US Open

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова узнала имя соперницы по третьему раунду Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

Так, на стадии 1/16 финала Кудерметова сыграет с теннисисткой из Венгрии Далмой Галфи (91-я ракетка мира). Встреча состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

Стоит отметить, что Вероника осталась лишь одной из двух представительниц России на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. Помимо казанской спортсменки свой путь продолжает также Людмила Самсонова.

Напомним, Кудерметова занимает 18-е место в мировом рейтинге WTA. В данный момент уроженка Казани является второй ракеткой России.