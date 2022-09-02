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Ру Тат
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Спорт
2 сентября 2022  14:58

Казанская теннисистка Кудерметова узнала соперницу по 1/16 финала US Open

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова узнала имя соперницы по третьему раунду Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. 

Так, на стадии 1/16 финала Кудерметова сыграет с теннисисткой из Венгрии Далмой Галфи (91-я ракетка мира). Встреча состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

Стоит отметить, что Вероника осталась лишь одной из двух представительниц России на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. Помимо казанской спортсменки свой путь продолжает также Людмила Самсонова.

Напомним, Кудерметова занимает 18-е место в мировом рейтинге WTA. В данный момент уроженка Казани является второй ракеткой России. 

#теннис #вероника кудерметова
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