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Спорт
18 марта 2022  10:45
Дамир Садриев

Казанская теннисистка Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова уступила в 1/4 финала женского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе. 

В пятом раунде турнира WTA-1000 вторая ракетка России Кудерметова в двух сетах проиграла седьмой ракетке мира из Испании Пауле Бадосе со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Таким обрзом, Кудерметова закончила свое выступление в Индиан-Уэллсе, а испанская теннисистка в полуфинале сразится с представительнице Греции Марией Саккари. Стоит отметить, что действующей победительницей данного турнира является именно Бадоса.

Напомним, уроженка Казани Кудерметова занимает 24 место в мировом рейтинге WTA.

#вероника кудерметова #теннис
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