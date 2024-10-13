Казанская телеведущая завоевала титул «Миссис Россия International 2024»

Фото: vk.com/missis_russia

Телеведущая из Казани Динара Вургафт стала победительницей конкурса «Миссис Россия International 2024». Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Везу в Казань главную корону. Ровно через 10 лет после победы в конкурсе „Мисс Татарстан“ я осуществила свою мечту», — написала победительница.

Фото: vk.com/dinararobertovna

Вургафт стала обладательницей титула «Мисс Татарстан» в 2014 году. Тогда она носила фамилию Акбашева.

Итоги конкурса подвели в Ростове-на-Дону. Помимо Динары Вургафт, среди его участниц были еще две представительницы Казани — Альбина Каменецкая и Екатерина Биккинина.

«Миссис Россия International 2024» теперь предстоит участие в мировом конкурсе «Миссис International».