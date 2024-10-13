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Казанская телеведущая завоевала титул «Миссис Россия International 2024»
Телеведущая из Казани Динара Вургафт стала победительницей конкурса «Миссис Россия International 2024». Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Везу в Казань главную корону. Ровно через 10 лет после победы в конкурсе „Мисс Татарстан“ я осуществила свою мечту», — написала победительница.
Вургафт стала обладательницей титула «Мисс Татарстан» в 2014 году. Тогда она носила фамилию Акбашева.
Итоги конкурса подвели в Ростове-на-Дону. Помимо Динары Вургафт, среди его участниц были еще две представительницы Казани — Альбина Каменецкая и Екатерина Биккинина.
«Миссис Россия International 2024» теперь предстоит участие в мировом конкурсе «Миссис International».
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