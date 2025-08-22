news_header_top
Общество 22 августа 2025 11:31

Казанская телебашня засияет в цветах российского триколора в День Государственного флага

Казанская телебашня филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» будет украшена праздничной архитектурно-художественной подсветкой 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации.

На медиафасаде появятся надписи «22 августа – День Государственного флага Российской Федерации» и «С Днем Государственного флага Российской Федерации!», а также символы праздника: изображения герба России, флага страны и красочные переливы в цветах триколора.

Светодинамическое шоу озарит вечернее небо над Казанью с 19:30 до 23:00, создавая праздничную атмосферу для жителей и гостей города.

