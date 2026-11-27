Филиал РТРС «Республиканский радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан» 29 ноября включит на казанской телевышке праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня матери. Об этом сообщает филиал.

В День матери на башне заработает световой сценарий – дань благодарности всем матерям, дарящим детям любовь, добро, нежность и ласку. Праздничная иллюминация станет символом уважения к матерям Татарстана, их любви, заботе и вкладу в воспитание будущих поколений.

Филиал приглашает жителей и гостей Казани увидеть светодинамическое шоу и присоединиться к поздравлениям. Иллюминация будет работать с 16:30 до 23:00.