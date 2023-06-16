Казанская телебашня включит зеленую подсветку в честь акции «Сад памяти»

18 июня казанская телебашня окрасится в зеленый свет. Архитектурная подсветка посвящена эколого-патриотической акции «Сад памяти», сообщает Минцифры РТ.

Подсветка с надписями «Сад памяти» и «27 млн деревьев» будет работать с 21.00 до 23.00.

Акция посвящена жертвам Великой Отечественной войны. За время ее проведения будет высажено 27 млн деревьев — в честь каждого погибшего соотечественника. Как сообщили в министерстве, 18 июня будет посажено последнее дерево.