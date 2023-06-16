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Казанская телебашня включит зеленую подсветку в честь акции «Сад памяти»
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18 июня казанская телебашня окрасится в зеленый свет. Архитектурная подсветка посвящена эколого-патриотической акции «Сад памяти», сообщает Минцифры РТ.
Подсветка с надписями «Сад памяти» и «27 млн деревьев» будет работать с 21.00 до 23.00.
Акция посвящена жертвам Великой Отечественной войны. За время ее проведения будет высажено 27 млн деревьев — в честь каждого погибшего соотечественника. Как сообщили в министерстве, 18 июня будет посажено последнее дерево.
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