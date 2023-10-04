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Казанская телебашня включит световое шоу в День учителя
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Казанская телебашня поздравит педагогов с Днем учителя, включив праздничное световое шоу. Об этом сообщает Минцифры РТ.
С 17.00 до 23.00 на ней будет высвечиваться надпись «Год педагога и наставника», а фоном станет российский триколор.
Напомним, что 2023-й объявлен Годом педагога и наставника по указу Президента России Владимира Путина. Главная цель — отметить особый статус учителей и педагогов страны, их наставническую деятельность.
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