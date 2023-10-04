Казанская телебашня включит световое шоу в День учителя

Казанская телебашня поздравит педагогов с Днем учителя, включив праздничное световое шоу. Об этом сообщает Минцифры РТ.

С 17.00 до 23.00 на ней будет высвечиваться надпись «Год педагога и наставника», а фоном станет российский триколор.

Напомним, что 2023-й объявлен Годом педагога и наставника по указу Президента России Владимира Путина. Главная цель — отметить особый статус учителей и педагогов страны, их наставническую деятельность.