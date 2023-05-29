Казанская телебашня включит светодинамическое шоу в День защиты детей

Казанская телебашня засияет яркими огнями в честь Международного дня защиты детей. Вечером 1 июня горожане смогут увидеть на ней яркое светодинамическое шоу, сообщает Минцифры РТ.

Подсветка будет работать с 21.00 до 23.00.