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Общество 29 мая 2023 16:17

Казанская телебашня включит светодинамическое шоу в День защиты детей

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Казанская телебашня засияет яркими огнями в честь Международного дня защиты детей. Вечером 1 июня горожане смогут увидеть на ней яркое светодинамическое шоу, сообщает Минцифры РТ.

Подсветка будет работать с 21.00 до 23.00.

#телебашня #международный день защиты детей
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