Казанская телебашня включит праздничную подсветку во Всемирный день телевидения

В воскресенье казанская телебашня загорится праздничными огнями, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

«В честь Всемирного дня телевидения 21 ноября с 17 до 22 часов филиал РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в Казани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к акции присоединятся и другие города — Белгород, Грозный, Нижний Новгород, Пермь, Саранск, Челябински и т. д. Целый день на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться видеоролик с телевизионной настроечной таблицей, а с приходом сумерек включится дополняющая архитектурно-художественная подсветка.

Всемирный день телевидения был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1996 году.