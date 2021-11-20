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Общество
20 ноября 2021  07:38

Казанская телебашня включит праздничную подсветку во Всемирный день телевидения

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В воскресенье казанская телебашня загорится праздничными огнями, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана. 

«В честь Всемирного дня телевидения 21 ноября с 17 до 22 часов филиал РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в Казани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к акции присоединятся и другие города — Белгород, Грозный, Нижний Новгород, Пермь, Саранск, Челябински и т. д. Целый день на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться видеоролик с телевизионной настроечной таблицей, а с приходом сумерек включится дополняющая архитектурно-художественная подсветка. 

Всемирный день телевидения был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1996 году.

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