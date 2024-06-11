Казанская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня России

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Завтра, 12 июня, казанская телебашня включит подсветку в честь по случаю празднования Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«Телебашни РТРС включат праздничный сценарий архитектурно-художественных подсветок», — отметили в компании.

Казанскую телебашню (как и телевышки в Грозном, Калининграде, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Саранске и Челябинске) украсят флаг и герб России, шары и цветы, а также динамические переливы, уточнили при этом в РТРС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Россия — Моя история» в Казани опубликовал программу ко Дню России.