Казанская телебашня включит праздничную подсветку 4 и 6 ноября

В День народного единства 4 ноября и День Конституции Татарстана 6 ноября Казанская телебашня предстанет в праздничном освещении, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

«В праздничные дни, 4 и 6 ноября, с 17.00 до 22.00, Казанская телебашня окрасится в цвета государственных флагов Российской Федерации и Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

День народного единства – государственный праздник в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Считается, что данное событие завершило период Смутного времени в стране.

Принятие Конституции Татарстана в 1992 году сыграло важную роль в становлении современной правовой системы и оказало позитивное влияние на общественно-политическое развитие республики.