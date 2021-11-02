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Общество
2 ноября 2021  13:00

Казанская телебашня включит праздничную подсветку 4 и 6 ноября

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В День народного единства 4 ноября и День Конституции Татарстана 6 ноября Казанская телебашня предстанет в праздничном освещении, сообщает пресс-служба Минцифры республики. 

«В праздничные дни, 4 и 6 ноября, с 17.00 до 22.00, Казанская телебашня окрасится в цвета государственных флагов Российской Федерации и Республики Татарстан», — говорится в сообщении. 

День народного единства – государственный праздник в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Считается, что данное событие завершило период Смутного времени в стране. 

Принятие Конституции Татарстана в 1992 году сыграло важную роль в становлении современной правовой системы и оказало позитивное влияние на общественно-политическое развитие республики.

#день народного единства #телебашня #подсветка
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