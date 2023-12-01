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Казанская телебашня включит подсветку в виде Вечного огня в День Неизвестного солдата
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Казанская телебашня почтит память солдат, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. В день Неизвестного солдата, 3 декабря, на ней зажжется подсветка, символизирующая Вечный огонь
Как сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана, трансляция светодинамического шоу продлится с 15.00 до 23.00.
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