Казанская телебашня включит подсветку в виде Вечного огня в День Неизвестного солдата

Казанская телебашня почтит память солдат, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. В день Неизвестного солдата, 3 декабря, на ней зажжется подсветка, символизирующая Вечный огонь

Как сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана, трансляция светодинамического шоу продлится с 15.00 до 23.00.