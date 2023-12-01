news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 декабря 2023 11:08

Казанская телебашня включит подсветку в виде Вечного огня в День Неизвестного солдата

Скопировать ссылку

Казанская телебашня почтит память солдат, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. В день Неизвестного солдата, 3 декабря, на ней зажжется подсветка, символизирующая Вечный огонь

Как сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана, трансляция светодинамического шоу продлится с 15.00 до 23.00.

#день неизвестного солдата #подсветка #казанская телебашня
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100