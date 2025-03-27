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Общество 27 марта 2025 20:26

Казанская телебашня включит подсветку в День единения народов Белоруссии и России

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Казанская телебашня включит подсветку в День единения народов Белоруссии и России
Фото: kzn.ru

Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети, в том числе и Казанская телебашня, 2 апреля включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь Дня единения народов Белоруссии и России. На башне можно будет увидеть гербы и народные орнаменты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

«Гербы, народные орнаменты и переливы в национальных цветах покажут на башнях и мачтах Братска, Воронежа, Казани, Новосибирска, Омска, Симферополя, Смоленска, Ярославля», – отметили в РТРС.

В свою очередь на медиафасад Останкинской телебашни в честь годовщины подписания в 1996 году договора о создании Сообщества России и Белоруссии «выведут поздравительный ролик с символикой братских стран».

На световых панно башен в Брянске, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Тамбове и Челябинске будут демонстрироваться анимированные изображения флагов двух государств.

Праздничная иллюминация также появится на объектах сети в Великом Новгороде, Майкопе, Мурманске, Пензе, Перми, Саратове, Твери, Улан-Удэ, Черкесске и других городах.

#казанская телебашня #россия и беларусь
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