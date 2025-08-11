Казанская телебашня включит подсветку в день 24-летия РТРС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В среду, 13 августа, Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) исполнится 24 года. По этому случаю телебашни сети во всех федеральных округах, в том числе и Казанская телебашня, включат праздничную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС – «РТПЦ Республики Татарстан».

С 21 до 23 часов телевышку в столице РТ будет украшать логотип компании на фоне слогана «Это наше. Это работает», а также надпись «13 августа – День Рождения РТРС», отметили в центре.

Созданная в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в 2001 году, РТРС объединила разрозненные радиотелецентры в единый производственно-технологический комплекс. Сейчас это оператор эфирной трансляции телевидения и радио, стратегическое предприятие, естественная монополия в области связи.

Цифровая телесеть РТРС включает 5051 передающую станцию и является крупнейшей в мире. Она обеспечивает 98,6% жителей РФ возможностью приема 20 обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций. Общий объем телерадиопрограмм, распространяемых предприятием, превышает 570 млн часов в год.

Сеть РТРС становится межотраслевой многофункциональной цифровой платформой. Она задействуется для обеспечения граждан интернетом и мобильной связью, регионального и муниципального оповещения о чрезвычайных ситуациях.